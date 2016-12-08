"Выйти из игры": в "ДНР" из-за дезертирства распускают роты, пьют и растягивают "добро" Минобороны России
15:04, 08 декабря 2016Война
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В первом батальоне так называемого 9-го полка боевиков, который занимает позиции и несет тяжелые потери на Мариупольском направлении, распущена 3-я рота.
REUTERS
Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Эспрессо.TV.
Он отметил, что причиной для этого стало то, что де-факто рота прекратила существование - все террористы захотели "выйти из игры". 85% молодого пополнения "полка" оставило подразделение.
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Мотузяник также рассказал, что пять дней назад боевики украли полевой кабель связи российско-оккупационных войск, чтобы сдать его на металлолом.
Кроме того, он сообщил, что из-за плохой подготовки и алкоголизм на передовой террористы, действующие на востоке Украины, имеют тяжелые небоевые потери.
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