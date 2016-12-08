"Выйти из игры": в "ДНР" из-за дезертирства распускают роты, пьют и растягивают "добро" Минобороны России

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Эспрессо.TV.

Он отметил, что причиной для этого стало то, что де-факто рота прекратила существование - все террористы захотели "выйти из игры". 85% молодого пополнения "полка" оставило подразделение.

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Мотузяник также рассказал, что пять дней назад боевики украли полевой кабель связи российско-оккупационных войск, чтобы сдать его на металлолом.

Кроме того, он сообщил, что из-за плохой подготовки и алкоголизм на передовой террористы, действующие на востоке Украины, имеют тяжелые небоевые потери.