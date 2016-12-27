На Донбассе погиб украинский военный-доброволец "Лютый" (фото)
10:58, 27 декабря 2016Война
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В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз.
В зоне АТО погиб доброволец / facebook.com/yana.hospitallers
Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник медицинской службы украинской добровольческой армии, командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.
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"Погиб Мороз Александр Николаевич "Лютый", боец-доброволец "Черного Тумана" 8 батальона УДА "Аратта", - говорится в ее сообщении.
Боец погиб 26 декабря. Прощание и погребение состоится в 11 часов 28 декабря на Аллее Славы г. Каменское Днепропетровской области.
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