Военные рассказали подробности о бойце АТО, который убил командира взвода (видео)

Видео с их словами опубликовано на YouTube-канале 93-й ОМБр.

Они рассказывают, что Попов был очень жадным и мало с кем шел на контакт. Шокирует то, что одной из причин, почему он не поехал на похороны матери, были расходы на дорогу.

В свою очередь один из военных рассказал, что после демобилизации Попов собрал после бойцов одеяла, упаковал в мешок и куда-то отправил.

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"По моему мнению, он первый выстрел сделал в затылок, а уже остальное стрелял, когда тот падал, - в живот, в спину", - рассказал командир 4-й механизированной роты капитан Виталий Попович.

Как заявил командир взвода младший сержант Роман Марчук, Попов 20 лет пытался попасть в войска, а когда попал - жаловался, что здесь бардак.

"Он попал сюда через ОУН. Туда брали всех кому не лень. Иначе он бы не попал, был негодным к срочной службы. Он добровольцем хотел идти, ему пришлось идти через "добробаты". Вскоре он попал сюда", - рассказал сержант.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе украинский боец совершил тяжкое преступление и сбежал к боевикам.

В свою очередь волонтер Роман Доник в Facebook сообщил, что украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода и сбежал к боевикам. "Относительно перебежчика из 93-й. Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ. Чисто контрразведка прозевала. Пришел через Красноармейский военкомат. Сам с Одессы. Россиянин", - написал он.