"Заберите молодого": военные рассказали, как на Светлодарской дуге погиб солдат "Эфа"

Тела двоих украинских бойцов, которые погибли в боях за Светлодарскую дугу, когда ситуация там обострилась, удалось забрать с третьей попытки. У обоих - пулевые снайперские ранения, несовместимые с жизнью, следов пыток нет. Об этом сообщает «Громадське».

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По словам боевых товарищей и медиков, солдат Андрей «Эфа» Байбуз в бою был ранен в обе ноги. Когда бойцы 54-й бригады пытались забрать раненых и контуженных, «Эфа» попросил его оставить и не забирать с поля боя, а забрать молодого раненого парня. Бойцы, что были в бою говорят, что он еще успел позвонить матери. Месяц назад «Эфа» женился.

Другому погибшему защитнику, Никите «Шайтану» Яровому, был всего 21 год. Он был самым молодым командиром роты в 1 батальоне. Именно «Шайтан» вел в бой людей. Погиб первым. У него осталась беременная жена.

Как сообщал УНИАН, сегодня в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге.

По данным Минобороны, с 18 по 23 декабря во время боевых действий на Светлодарской дуге погибло 8 украинских военнослужащих.