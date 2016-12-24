Оккупанты продолжают нарушать "режим тишины": обстрелы ведут на всех направлениях

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00, террористы продолжают обстреливать позиции украинских бойцов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды было совершены обстрелы по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки», - отметили в штабе.

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На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

На Луганском направлении враги обстреляли Желтое.

«Поскольку обстрелы носили сугубо провокационный характер, украинские военные ответный огонь не вели», - отметили в штабе.

Как сообщалось, сегодня с полуночи на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко.

Однако, по данным пресс-центра штаба АТО, боевики периодически совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных.