Режим "тишины" в зоне АТО под угрозой: боевики осуществили ряд провокационных обстрелов

11:55, 24 декабря 2016
Война
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Боевики осуществляют провокационные обстрелы позиций украинских военных, несмотря на вступление в силу с 00.00 24 декабря режима прекращения огня.

REUTERS

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины в районе Желтого - на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10 и с 9.30 до 9.45 они стреляли по Марьинке. С 9.54 до 10.10 террористы обстреливали Широкино.

В пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что украинские военные на провокации не отвечали.

Кроме того, в 10.25-10.35 произошел обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия.

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Как сообщал УНИАН, ранее руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко сообщил, что по состоянию на утро субботы, 24 декабря, по всей линии столкновения на Донбассе «режим тишины» сохраняется.

***Сегодня на Донбассе с 00.00 вступил в силу режим прекращения огня, договоренность о введении которого была достигнута в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Накануне глава государства призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение «режима тишины».

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Теги: #АТО#тишина