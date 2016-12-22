"Сначала артиллерия, потом пехота": в ВСУ рассказали о схеме атак боевиков на Светлодарской дуге
В течение четверга боевики уже несколько раз пытались захватить позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, обстрелы продолжаются.
Об этом сообщил пресс-офицер подразделения, находящегося на позициях в этом районе, пишет Украинская правда.
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"Сейчас продолжаются активные боевые действия, продолжается мощный обстрел наших позиций", - сказал он и добавил, что обстрелы происходят в том числе и из тяжелой артиллерии.
"На сегодня уже было несколько попыток боевиков вернуть себе позиции, которые они бросили, и на которых мы закрепились. Все идет по стандартной схеме – сначала они накрывают наши позиции тяжелым калибром, а потом идет пехота", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 декабря, украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге.