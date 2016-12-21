Трехсторонняя контактная группа собирается 23 декабря обсудить вопрос заложников

Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

"Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи Трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря", - заявила Олифер.

Читайте такжеНа следующей неделе семьи пленных должны получить от государства 8 миллионов гривень – Геращенко

"Чтобы вывести этот процесс из глухого угла, мы готовы содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Это предложение получилось высокую оценку ОБСЕ", - отметила Олифер.

"Украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках Минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс заблокирован российской стороной", - добавила она.