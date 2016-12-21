В Минске сегодня обсудят освобождение заложников и обострение конфликта на Светлодарской дуге

Об этом сообщает 112 Украина.

"Начнется заседание из четырех рабочих подгрупп, и уже в 14:00 (13:00 по Киеву) по местному времени вместе с представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком состоится основной раунд переговоров. В центре внимания - обмен пленными. Сегодня решится вопрос, обменяют ли 228 боевиков на 58 украинских заложников", - сказано в сообщении.

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Кроме того, участники переговоров обсудят увеличение количества обстрелов, Светлодарскую дугу и Станицу Луганскую, где не прекращаются обстрелы. На повестке дня будет также открытие КПП в Золотом.

Ожидается, что сегодня в Минск прибудут все участники украинской делегации. Ее возглавит Леонид Кучма.

Информация о том, что Украина в качестве жеста доброй воли передает ОРДЛО 15 человек из списка на обмен пока не подтверждаются.

Ранее в штабе АТО заявили, что пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных

Как известно, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из списка на обмен.