На Донбассе погиб военный, который снялся в обращении к юбилею ВСУ (фото, видео)

Борьбу за Украину он начал еще с Майдана, на войну пошел добровольцем, передает ТСН.

Парню было всего 27 лет. В бригаде, говорят, враг целился из пулемета. В видеообращении, посвященному Дню ВСУ, бойцов просили рассказать, почему они воюют.

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Михаил Покидченко сказал: "Я воин, я умею воевать".

"Вчера в полдень мы понесли очень тяжелую для нас потерю. Короткая очередь из пулемета оборвала жизнь нашего военнослужащего. Он получил несовместимое с жизнью ранение пулей калибра 12 и 7. Дома дочь. Опытный боец. Третий год на фронте. Доброволец из Закарпатья. К сожалению, мы теряем лучших", - говорит офицер ВСУ Наталья Мещерякова.

Еще трое воинов ранены на Светлодарской дуге. Их жизни сейчас ничего не угрожает.