На Приазовье боевики "утюжат" позиции военных от самого моря в Широкино (видео)

Приазовье боевики "утюжат" от самого моря в Широкино до Гнутово и Павлополя.

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Так, на отдельных участках продолжаются только дистанционные перестрелки и свистят пули вражеских снайперов, на других – едва не непрерывно разрываются тяжелые снаряды, которые недавно в Новоазовск подвезли с территории России.