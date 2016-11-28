На Приазовье боевики "утюжат" позиции военных от самого моря в Широкино (видео)
20:56, 28 ноября 2016Война
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От стрелковой убийственной мелочи калибром 5,45 мм до 122-мм артиллерийских снарядов выпускают боевики по позициям сил АТО на Приазовье.
Приазовье боевики "утюжат" от самого моря в Широкино до Гнутово и Павлополя.
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Так, на отдельных участках продолжаются только дистанционные перестрелки и свистят пули вражеских снайперов, на других – едва не непрерывно разрываются тяжелые снаряды, которые недавно в Новоазовск подвезли с территории России.
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