Боевики снова сорвали процесс разведения сил возле Станицы Луганской

Об этом со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Очередная попытка отсчета семи суток тишины с целью разведения сил и средств в районе Станицы Луганской снова сорвана вооруженными формированиями ОРЛО», - отмечается в сообщении.

Так, вечером 27 ноября наблюдателями украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксированы очередные обстрелы вооруженными формированиями ОРЛО участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. По позициям подразделений Вооруженных сил Украины были применены стрелковое оружие и гранатометы, подчеркнули в штабе.

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СЦКК безотлагательно проинформировал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ относительно обстрелов. 28 ноября планируется осуществить фотофиксацию последствий этих обстрелов.

Как отмечают в штабе АТО, в последнее время разведение сил и средств на данном участке получило широкий общественно-политический резонанс, было предметом обсуждений на встречах в Минске и Берлине. Однако, несмотря на готовность украинской стороны завершить выполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не происходит из-за постоянных обстрелов (после подписания Рамочного решения 21 сентября 2016 года их зафиксировано уже 59).

После обстрела 18 ноября этого года украинская сторона официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведение сил и средств, однако уже вечером 24 ноября позиции ВС Украины в этом районе снова были обстреляны. Обстрел 27 ноября снова откладывает разведение сил и средств.

«Указанное свидетельствует, что руководство ОРЛО в очередной раз пренебрегает договоренностями и Рамочным решением ТКГ и осуществляет откровенные провокации, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во исполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы 1 октября состоялось разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое, а 7 октября - в районе Петровского.