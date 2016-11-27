Торецк оказался на грани гуманитарной катастрофы – штаб АТО
Город Торецьк Донецкой области, который четвертые сутки остается без воды из-за повреждения боевиками водопровода, оказался на грани гуманитарной катастрофы.
В результате обстрелов 23 ноября и попадания снаряда в водовод, соединяющий Горловку и Торецк, прекратились поставки воды в Торецк и близлежащие населенные пункты. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
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Из-за отсутствия воды в городе закрыты детские сады и школы, некоторые микрорайоны города остаются без отопления.
«Город находится на грани гуманитарной катастрофы. Украинские коммунальщики готовы приступить к ремонту, но оккупанты уже почти неделю не дают гарантий безопасности со своей стороны», - подчеркнули в штабе АТО.
Как сообщал УНИАН, по данным управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, для жизнеобеспечения Торецка и потребностей населения подразделения ГСЧС подвозят техническую и питьевую воду.
Кроме того, для предотвращения случаев переохлаждения в Торецке работают три передвижных пункта обогрева.