"Власть ЛНР" подает воду в буферную зону через день по три часа – Тука

Питьевую воду жителям подконтрольной боевикам буферной зоны на Луганщине подают раз в два дня на три часа. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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Он напомнил, что международные партнеры постоянно помогают с обеспечением гражданского населения на оккупированных территориях водой: "Правительство Швейцарии предоставляет химические реагенты и специальный песок, Международный Красный Крест оплатил объем воды для Луганщины, чтобы обеспечить закачку систем отопления на зимний период".

"В Минске была достигнута договоренность о создании украинского предприятия, которое будет осуществлять расчеты за потребленную воду (ведь "власть" ОРЛО постоянно собирает средства с населения за использованную воду). Украинская сторона осуществила ремонт водопроводов, установила современные счетчики и... Полное игнорирование со стороны террористов: их представители просто перестали выходить на связь, отвечать на телефонные звонки, не приехали для получения элекронных ключей от счетчиков", - рассказал Тука.

По его словам, сейчас "власть" ОРЛО начала постоянно уменьшать заявки на поставки воды.

"В населенных пунктах буферной зоны, "наши мальчики" осуществляют водоснабжение только через день на протяжении 3-х часов, рассказывая населению байки про "воровскую хунту"! На сегодняшний день долг перед Попаснянским водоканалом, который осуществляет водоснабжение, составил только за потребленную электроэнергию 121 миллион гривень!", - подчеркнул заместитель министра.

Тука напомнил, что срок действия договоренности истекает 1 декабря, после чего Украине "не останется другого пути, как отключить водоснабжение вообще".