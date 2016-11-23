Обвинительный акт по делу сбитого Ил-76: генерал Назаров знал о присутствии боевиков на аэродроме Луганска

Обвинительный акт объявил представитель прокуратуры на судебном заседании 23 ноября, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеМуженко допросили по делу о сбитом боевиками в Луганске Ил-76

Как говорится в акте, Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать вероятные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, занимая должность, небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей.

Кроме того, в акте указано, что Назаров доподлинно знал о располагающихся на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника» и был проинформирован о «террористической угрозе».

«13.06.2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация о том, что две группы боевиков, вооруженные ПЗРК, отправились к аэродрому Луганска и намерены сбивать самолеты», – отметил прокурор.

По его данным, Назаров как руководитель штаба АТО не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих, отправленных в Луганск, что «привело к совершению теракта и гибели 49 военнослужащих». Материальные убытки государства, по данным из акта, оценены в свыше 28,7 миллиона гривень.

Напомним, 14 июня 2014 г. ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также пребывания на их вооружении переносных зенитно-ракетных комплексов, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.