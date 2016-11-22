Генштаб показал изменения в украинской армии по поставкам вооружения (инфографика)
14:07, 22 ноября 2016Война
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Глава Генштаба Виктор Муженко заявил, что с начала российской агрессии на Донбассе ВСУ получили около шести тысяч единиц новой военной техники.
Муженко показал изменения в украинской армии / Фото УНИАН
На своей странице в Facebook он опубликовал инфографику о поставках, ремонте и восстановлении военной техники в течение 2014-2016 годов.
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Согласно опубликованным данным, с 2014 года украинская армия получила почти 6 тыс. единиц военной техники, более 3 тыс. отремонтированных.
За это же время поступило 2,5 тыс. нового и модернизированного вооружения, при этом отремонтировали почти 51 тыс. единиц.
facebook.com/v.muzhenko
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