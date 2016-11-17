Испытания новой украинской ракеты: Бирюков рассказал подробности (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"Ужасное оружие, которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга с радиусом в 50 метров. Много десятков километров. И в опорный пункт. Или на стоянку техники. И несет смерть. Ужасное оружие, которое умудрилось выкопать выхлопной струей яму мне по пояс за 4 пуска", - рассказал он, добавив, что ракету разрабатывало КБ "Луч".

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Бирюков отметил, что для проведения стрельб был закрыт сектор Черного моря, но российские суда все равно наблюдали за проведением испытаний.

"Что особенно приятно - северноординский сосед-отщепенец нам дико завидует. Для проведения стрельб был закрыт сектор Черного моря. Так они свои суденка пригнали следить за испытаниями с расстояния. Ведь суденки их в круг с радиусом в 50 метров легко вмещаются", - написал советник Порошенко.

Напомним, 16 ноября советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал видео испытаний новой точной украинской ракеты.