Украинские военные уничтожили вражескую БМП на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Имеем подтвержденные потери противника: за сутки один погибший боевик и вражеская боевая машина пехоты, уничтожена украинскими войсками", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в середине октября под Марьинкой украинские военные уничтожили вражескую бронемашину. Как отмечалось, боевая машина врага накануне стреляла по дому. Сами бойцы признаются, что старались придерживаться режима прекращения огня до последнего, но отвечать все же пришлось.