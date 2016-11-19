Белый дом: отвратительным действиям Путина и Асада в Алеппо не может быть оправдания

В Белом доме жестко осудили бомбардировки больницы в подконтрольном повстанцам в восточном Алеппо. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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"США самым решительным образом осуждают эти ужасные атаки против медицинской инфраструктуры и сотрудников гуманитарных организаций", - заявила советник президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс в субботу, 19 ноября.

"Этим отвратительным действиям не может быть оправдания", - подчеркнула представитель Белого дома. По ее словам, США "требуют немедленного прекращения этих бомбардировок и призывают Россию немедленно предпринять шаги для деэскалации насилия и способствовать доставке гуманитарной помощи для сирийского народа".

"Сирийский режим и его союзники, особенно Россия, несут ответственность за непосредственные и долгосрочные последствия этих действий в Сирии и за ее пределами", - добавила Райс.

Как сообщалось, в контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.

«Разрушение инфраструктуры таковы, что жители города, включая стариков и детей, лишены возможности получать элементарное медицинское обслуживание. Фактически, их оставили умирать», - заявил представитель городских властей.

Сообщалось, что больницы были разрушены, в частности, прямым попаданием бомб и снарядов в результате авиаударов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все труднее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попытки власти «раскрыть места скопления террористов».

18 ноября в ООН заявили, что в восточной части Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия. Гуманитарные сотрудники организации не могут попасть в восточных районов Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.

Как следует из доклада генсека ООН Пан Ги Муна о гуманитарной ситуации в Сирии, Восточный Алеппо является одним из 16 осажденных населенных пунктов в Сирии. В целом в условиях блокады в стране проживают более 970 тысяч человек. Как сообщил Пан Ги Мун, в октябре только 286 тысячам из них удалось доставить гуманитарную помощь.

В отчете также приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди гражданских лиц в октябре. По его данным, за прошлый месяц в Сирии были убиты более 400 гражданских, большинство из них - в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.