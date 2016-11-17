На передовой морпехи под интенсивными обстрелами приспосабливаются к морозам (видео)
20:59, 17 ноября 2016Война
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Враг не жалеет боеприпасов на морпехов. Вздрагивает Водяное, Павлополь и Широкино.
Кадр из видео ТСН
Иногда на "нулевке" обстрелы боевиков продолжаются часами, довезти БК и продукты воинам очень трудно. Их секретный вездеход в таких случаях - велосипед.
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С наступлением морозов стало еще труднее. Но морпехи держат позиции, не смотря ни на что.
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