Россия без продолжения боевых действий не отдаст Крым и Донбасс - экс-глава ПА НАТО (видео)

Об этом в интервью Эспрессо рассказал Карстен Дитрих Фогт, член президиума совета внешней политики Германии, председатель Парламентской Ассамблеи НАТО (1994-96 гг).

"Пока без продолжения боевых действий Россия не отдаст Крым и не сдаст своего влияния на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях", - считает политик.

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Также, по словам члена президиума совета внешней политики Германии, говорить, что это может быть долговременный конфликт – неприятно, но реалистично.

"Я иногда сравниваю это с ситуацией, которая была в Берлине, когда конфликт длился десятилетиями. В то время Советский Союз реализовывал свои интересы и расширял свою сферу влияния, хоть и немецкие проблемы можно было решить, но тогда, после многих лет (практически всей моей жизни) они оставались нерешенными. Я сравниваю эти ситуации, но я не говорю, что они одинаковые. Но думаю, что одна из предпосылок, по которой можно было бы решить эти проблемы, – когда Россия поймет, что она загнана в тупик", - убежден Фогт.