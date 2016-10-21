В миссии ОБСЕ заявили о приостановлении процесса разведения сил на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня ровно месяц, как стороны конфликта на Донбассе подписали Рамочное решение о разведении сил и средств. Учитывая, что на Донбассе уже погибло почти 10 тысяч человек и еще втрое больше были ранены, то такое необходимо было сделать. Все предварительные договоренности о прекращении огня, отводе вооружения и разминировании были выполнены лишь частично», - заявил Хуг.

«Наши команды на местах ежедневно пытаются осуществлять мониторинг трех участков разведения, и мы наблюдали реальные усилия, направленные на разведение сил. Мы видели, как демонтировали позиции у Золотого и Первомайска, как военные собирались и сворачивали технику, мы видели проведение некоторых работ по разминированию. Все это свидетельствует, что стороны действительно понимают, что близость размещения сторон и уровень насилия действительно связаны. Стороны четко продемонстрировали свое серьезное отношение к процессу разведения. Они также продемонстрировали свою способность к разведению сил и средств», - добавил Хуг.

В то же время, по его словам, «через месяц после подписания Рамочного решения этот процесс приостановился».

«Дело в том, что СММ ОБСЕ не имела возможности осуществить верификацию, что разведение сторон произошло. Стороны согласились, когда подписали Рамочное решение и еще раньше Минский меморандум, что они обеспечат беспрепятственный, неограниченный и надежный доступ СММ, но на самом деле у СММ в лучшем случае был лишь ограниченный доступ к трем участков разведения сил и средств», - отметил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

«Отказ сторон от выполнения своих обязательств по разминированию на этих участках исключает доступ СММ к этим участкам, осуществление мониторинга и верификации разведения сил на этих участках», - констатировал Хуг.

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Как сообщал УНИАН, наблюдатели ОБСЕ с 11 октября постоянно заявляют о препятствиях в безопасном доступе к Петровскому и Богдановке.

21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил произошло в Золотом, 7 октября - в Петровском. На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.