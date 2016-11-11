Захваченные переправы и тайные склады: как РФ поддерживала боевиков в течение двух лет (фото, видео)
11:51, 11 ноября 2016Война
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Боевикам РФ осуществляла поставки через захваченную переправу.
Поставки из России на оккупированный Донбасс осуществлялись через захваченную переправу / фото Glasnost Gone
Боевикам на Донбасс поставляют огромные армейские запасы российские поезда. Соответствующее видео зафиксировали видеокамеры со спутника, передает Glasnost Gone.
Отмечается, что российские товарные поезда прибыли в украинский город Суходольск, где выгрузили более 100 военных авто, после чего их переправили в склад, где раньше была бывшая украинская армейская база.
Кроме того появились фото, на которых изображен тайный склад поставок в Рускому.
Россия осуществляла поставки в течение 2014-2016 лет через захваченную боевиками переправу в Мариновке.
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