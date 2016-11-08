На Донетчине СБУ предупредила ввоз крупной партии наркосодержащих препаратов в "ДНР"

СБУ предупредила ввоз на оккупированную территорию Донецкой области партии наркосодержащих медицинских препаратов «Нафлубин». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители обнаружили лекарства в авто, которое двигалось в направлении пункта пропуска возле Верхньоторецького.

«Правоохранители остановили автомобиль, который двигался в направлении линии разграничения в обход контрольных пунктов пропуска, вблизи поселка Верхньоторецьке Ясиноватского района. Во время осмотра машины сотрудники спецслужбы выявили более 220 упаковок наркосодержащего препарата "Налбуфин", который местная жительница пыталась нелегально ввезти в т.зв. «ДНР», - говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309 УКУ. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовывает список товаров, которые официально можно будет перевозить через линию разграничения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как отметил советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Юрий Гримчак, Украина много теряет в экономическом и политическом планах от запрета перевозки товаров через линию столкновения на Донбассе.

«Есть понимание того, что, например, продукты питания можно перевозить через линию разграничения, потому что мы частично теряем экономически и политически. Список согласовывается. Он будет обнародован. Можно будет частично снять какие-то вопросы относительно товаров, которые пересекают линию разграничения незаконно», – отметил он.