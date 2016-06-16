Bellingcat опубликовала новые доказательства вторжения РФ в Украину

Об этом говорится в статье Bellingcat, опубликованной 15 июня, передает Украинская правда.

"Эти спутниковые снимки показывают развертывание российских военных транспортных средств и артиллерийских позиций, а также новые пути перехода в Украину. Сроки этих спутниковых снимков совпадают с основным всплеском деятельности России в Украине вблизи пунктов пересечения границы, в том числе появлением российских военнослужащих в селе, расположенном в 10 километрах от пункта пересечения границы", - отмечается в отчете.

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При этом в отчете говорится, что на спутниковом снимке от 23 августа 2014 данная техника не зафиксирована.

"Это свидетельствует о том, что она появилась с 23 по 26 августа", - подчеркнули в Bellingcat.

Bellingcat также упоминает материал агентства Reuters от 26 августа 2014 года, в котором говорилось о появлении десятков "неопознанных, тяжело вооруженных незнакомцев с русским акцентом" в деревне в 14 км к северо-западу от этого пункта пересечения границы.

Также расследователи отмечают, что вскоре возле села Зеркальное Донецкой области были задержаны десять российских десантников, которые утверждали, что они "потерялись".