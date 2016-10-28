Боевики три часа обстреливали КПВВ "Марьинка"

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, обстрел террористы начали около 20.30, когда пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.

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«Огонь велся из лесополосы, что на окраине н.п. Александровка. Сначала они использовали стрелковое оружие, а впоследствии применили АГС-17 и РПГ. Никто из украинских защитников не пострадал», - говорится в сообщении.

Пограничники также напомнили, что данное направление несколько дней назад дважды подвергалось обстрелам террористов. Во время одного из них враг применил АГС-17. Выстрелы разорвались за 50 метров от контрольного поста «Марьинка», недалеко от дорожного полотна. На тот момент перед КрП находились граждане, которые пересекали линию разграничения.

Так, чтобы не допустить жертв и сохранить жизнь путешествующих, была организована эвакуация на территории контрольного пункта въезда-выезда.

Как сообщал УНИАН, 27 октября КПВВ "Майорск" приостановил работу из-за обстрелов.