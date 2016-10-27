За сутки на Донбассе погиб один военный, трое – получили ранения
13:08, 27 октября 2016Война
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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое - получили ранения.
За минувшие сутки вследствие боевых действий погиб один украинских военный / Пресс-центр штаба АТО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще трое наших бойцов были ранены», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
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