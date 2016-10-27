За сутки на Донбассе погиб один военный, трое – получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеКПВВ "Майорск" приостановил работу из-за обстрелов

«За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще трое наших бойцов были ранены», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.