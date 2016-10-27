Обострение в зоне АТО: за минувшие сутки боевики вдвое увеличили число обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении произошло 43 случая нарушения режима прекращения огня. В районах Гнутового, Талаковки, Грагітного, Старогнатовки обстрелы со стороны боевиков произошли с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Вблизи Красногоровки и Павлополя по подразделениям Вооруженных Сил Украины вели огонь из минометов калибра 82мм, пулеметов, гранатометов и вооружения танка. А в сторону Марьинки, Тарамчука были задействованы вражеские минометы 120 калибра, огонь БМП и снайперов. В районах Широкино и Водяного украинские позиции подвергались обстрелу из ствольной артиллерии калибров 122мм и 152мм.

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На Донецком направлении зафиксированы 14 провокаций против сил АТО. В Майорске и Новгородском во время обстрелов оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП, а в районах обороны украинских позиций возле Зайцево, шахты Бутовки и Авдеевки - минометы 82 и 120 калибров, остальной арсенал оружия противника меньшего калибра.

На Луганском направлении зафиксировано 15 обстрелов. Российско-оккупационные войска нарушили режим тишины огнем пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия вблизи Трехизбенки, Крымского, Золотого, балки Кошарной, Новолександровки и Троицкого, а в Новозвановке кроме этого оружия обстрелы усиливались минометами 82 калибра.

Напомним, сутками ранее боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.