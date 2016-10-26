Вечером боевики обстреляли позиции пограничников в направлении КПВВ "Марьинка" – ГПСУ
10:05, 26 октября 2016Война
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Накануне, 25 октября, вечером российско-террористические войска обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских пограничников в направлении контрольного поста «Марьинка».
По данным ГПСУ, огонь велся из лесополосы / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
«В 20.45 они из лесополосы на окраине н.п. Александровка российско-террористические войска открыли огонь в направлении контрольного поста «Марьинка». Террористы использовали стрелковое оружие. В настоящее время пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись», - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали.
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