Вечером боевики обстреляли позиции пограничников в направлении КПВВ "Марьинка" – ГПСУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«В 20.45 они из лесополосы на окраине н.п. Александровка российско-террористические войска открыли огонь в направлении контрольного поста «Марьинка». Террористы использовали стрелковое оружие. В настоящее время пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись», - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали.