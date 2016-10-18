"Какой ты после этого на х*** офицер": Савченко ответила на угрозы Захарченко из-за уничтожения "Моторолы" (видео)

Соответствующую видеозапись она разместила на своей странице в Facebook.

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"Мне редко когда хочется сказать что-то на камеру, но сегодня посмотрела интервью Захарченко. Убить человека, который сам убивал, - не грех. Но заявлять, что ты будешь вырезать невинные семьи... Ну знаешь, Александр, думай, что говоришь, а то какой ты после этого на х*** офицер. Начав раз, можно не остановиться", - заявила Савченко.

Напомним, один из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".