Опубликовано видео с места ликвидации террориста "Моторолы"

Видеозапись опубликована российским новостным агентством "Ruptly TV" на YouTube-канале.

На видео можно увидеть следы крови и "скорые" у дома боевика.

Читайте такжеПосле ликвидации "Моторолы" Россия может прибегнуть к терактам на подконтрольной Киеву территории - эксперт

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке.

В "ДНР" уже заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".