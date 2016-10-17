Опубликовано видео с места ликвидации террориста "Моторолы"
09:29, 17 октября 2016Война
18688
В сети появилось новое видео, снятое рядом с местом уничтожения одного из главарей "ДНР" Арсения Павлова с позывным "Моторола".
Видеозапись опубликована российским новостным агентством "Ruptly TV" на YouTube-канале.
На видео можно увидеть следы крови и "скорые" у дома боевика.
Читайте такжеПосле ликвидации "Моторолы" Россия может прибегнуть к терактам на подконтрольной Киеву территории - эксперт
Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке.
В "ДНР" уже заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter