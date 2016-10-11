Журналисты Bild показали разбитое войной Широкино (видео)
18:36, 11 октября 2016Война
3867
Журналисты немецкого издания Bild опубликовали репортаж из разбитого войной украинского Широкино.
Широкине разрушено / Скриншот видео
360-градусное видео из фронтового города опубликовано на официальном канале Bild в Youtube.
Читайте также"Спим по паре часов": военные рассказали об обстановке под Мариуполем и показали следы обстрелов (видео)
Авторы сюжета в описании видео отметили, что Широкино является одним из самых разрушенных городов в восточной части Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter