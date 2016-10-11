Журналисты Bild показали разбитое войной Широкино (видео)

18:36, 11 октября 2016
Война
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Журналисты немецкого издания Bild опубликовали репортаж из разбитого войной украинского Широкино.

Скриншот видео

360-градусное видео из фронтового города опубликовано на официальном канале Bild в Youtube.

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Авторы сюжета в описании видео отметили, что Широкино является одним из самых разрушенных городов в восточной части Украины.

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