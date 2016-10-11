Журналисты Bild показали разбитое войной Широкино (видео)

Журналисты немецкого издания Bild опубликовали репортаж из разбитого войной украинского Широкино.

360-градусное видео из фронтового города опубликовано на официальном канале Bild в Youtube. Читайте также"Спим по паре часов": военные рассказали об обстановке под Мариуполем и показали следы обстрелов (видео) Авторы сюжета в описании видео отметили, что Широкино является одним из самых разрушенных городов в восточной части Украины.

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