Жители Станицы Луганской не хотят разведения сил - боятся наступления боевиков (видео)

"Я не могу, все – против. Все наши проукраинские жители против этого отвода, этим беспредельщикам (боевикам - УНИАН) нет веры...они в первую же ночь сюда полезут. И пострадаем, в первую очередь, мы, потому что мы все у них в списках", - говорит житель Станицы Луганской Николай на видео, обнародованном Донбасс.Реалии.

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В то же время, по словам жительницы населенного пункта Галины, как только начинается очередное перемирие, боевики "захватывают наши территории".

"Они могут сказать, что они отвели, но они этого не сделают... Если отвод наших войск будет – они (боевики - УНИАН) уже через три дня будут в Станице Луганской. Там...вблизи поселка Николаевка столько оружия, что, пожалуй, хватит, уничтожить всю Украину", - отметила она.

Жители Станицы протестуют против отвода - боятся наступления боевиков#donbassrealpic.twitter.com/naD0hdPQVa — Донбасс Реалии (@donbassrealii) October 10, 2016



По словам военных, сейчас бойцы ждут приказа о разведении сил - если приказ получат, то, безусловно, сразу его выполнят.

Напомним, Вооруженные силы Украины за невыполнение российско-террористическими войсками Рамочного решения о разведении сил и средств и из-за обстрелов позиций украинских бойцов перенесли срок отвода сил вблизи Станицы Луганской.