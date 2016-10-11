В Станице Луганской в ближайшее время не будут разводить силы: Полторак назвал причину

По словам министра обороны Степана Полторака, ситуацию усугубили обстрелы боевиков, сообщает 5.ua. От последнего не прошло и недели, а это противоречит договоренностям.

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Кроме того, по мнению министра Полторака, миссия ОБСЕ должна усилить контроль за этим процессом.

"В районе Станицы Луганской то, что нас тревожит, какие риски мы видим – это то, что последний обстрел был 6 октября, и это не дает нам возможности сегодня развести силы и средства на установленные рубежи. И второе – мы считаем, что надо усилить контроль миссии ОБСЕ за отводом подразделений – как наших, так и террористической группировки", – сказал министр.

Напомним, Вооруженные силы Украины из-за невыполнение российско-террористическими войсками Рамочного решения о разведении сил и средств и из-за обстрелов позиций украинских бойцов перенесли срок отвода сил вблизи Станицы Луганской.