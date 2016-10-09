Минобороны: срок отвода сил вблизи Станицы Луганской переносится

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В связи с невыполнением российско-террористическими группировками «Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств» и осуществления систематических обстрелов позиций украинских военнослужащих, Вооруженные силы Украины были вынуждены перенести сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской», - сказано в сообщении.

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В Минобороны уточнили, что на этом участке за неделю было совершено 8 обстрелов, последний - 6 октября.

При этом в сообщении не указано, на какой срок перенесено разведение сил и средств возле Станицы Луганской.

«На остальных участках увеличено количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в том числе с использованием артиллерии. Только за последние сутки террористы 5 раз осуществили обстрелы из 122 и 152 мм запрещенных артиллерийских систем, 19 раз применили минометы», - добавили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.

На сегодня было запланировано разведение сил в Станице Луганской.

Вместе с тем председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на сегодня отвод подразделений Вооруженных сил Украины в Станице Луганской не состоится.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука утверждал, что не существует решения о прекращении разведения сил и средств.