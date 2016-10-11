"Спим по паре часов": военные рассказали об обстановке под Мариуполем и показали следы обстрелов (видео)

"Артиллерия самоходная стреляет 122-мм, 152-мм с района ветряков. Бьют с одной высоты по нашим высотам, так как наши высоты сейчас более превосходящие, поэтому пытаются любым способом нас оттуда выбить. Но, думаю, им это не удастся… ", - рассказывает боец АТО Виктор Сикоза в видео Донбасс.Реалии.

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Боец предположил, что боевики "хотят себе больше территории отжать" и оттеснить военных за Мариуполь.

"Но ничего страшного. Мариуполь может не переживать, спите спокойно, все будет хорошо", - успокаивает военнослужащий.

По словам бойца Дениса, обстрелы участились с субботы, 8 октября.

"В основном минометы, стрелковое оружие, тяжелая артиллерия слегка "насыпает". С субботы начали сильно "шмалаять"…постоянно в движении, по паре часов спим", - рассказал Денис.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, в 9 утра на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили порядка 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздики", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.

По словам волонтеров, которые посетили госпиталь Мариуполя, утверждали, что, по состоянию на 10 октября, раненых было уже 11 человек, и они продолжали поступать.