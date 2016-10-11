Разведка подтверждает частичный отвод сил боевиков в Станице Луганской

Об этом ГУР сообщает на своей странице в Facebook.

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«Во исполнение договоренностей от 21 сентября 2016 года, на временно оккупированных территориях востока Украины продолжается процесс разведения сил на трех участках: н.п. Станица Луганская - начался частичный отвод подразделений 11-го стрелкового батальона 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ с передовых позиций в районе моста через Северский Донец», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское продолжается разминирование местности.

В ГУР отмечают, что контроль ситуации в районах отвода осуществляют беспилотные летательные аппараты и группы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 10 октября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что боевики начали отвод сил в Станице Луганской.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил произошло в Золотом, 7 октября - в Петровском.