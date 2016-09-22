Бойцы АТО удивлены решением о разведении сил и предупреждают о возможной активизации боевиков (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Значительное количество бойцов о том, что в течение 13 дней они должны отойти на километр, узнали от журналистов. По их словам, о таком шаге не догадывались, готовились к зиме на своих привычных позициях.

Военные не понимают, почему выбраны были именно эти три участка - Станица Луганская, Золотое и Петровское – поскольку, это довольно спокойные ныне зоны и контактные бои здесь не ведутся.

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«Контактные бои больше проходят в районе Попасной и там в Попаснянском районе. У нас контактных боев как таковых не было. Вражеская сторона здесь только пыталась провоцировать нас на ответные действия», – говорят на участке фронта, где должно состояться разведение.

В общем бойцы готовы выполнять любой приказ, но жалеют об одном – им удалось наладить контакт с местным населением, которое не всегда настроено проукраински, а теперь придется уйти из этих населенных пунктов, и враг, в очередной раз не соблюдая договоренностей, может войти в эти села.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовала полный текст Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе.