Главарь "ЛНР" рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не отрицает, что на территории, подконтрольной группировке, находились "добровольцы" из России.
Об этом он заявил в интервью, опубликованном на канале YouTube Patrick Lancaster, передают "Новости Донбасса".
Однако Плотницкий утверждает, что регулярных войск РФ не было.
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Присутствие в Украине вооруженных россиян он считает нормальным.
"Для нас это естественно, для нас неразделимо понятие Россия и до некоторых пор Украина и Беларусь. Это единый народ, это брат приходит на помощь брату", - считает он.
Ранее группа Bellingcat, которая занимается расследованиями военной тематики из открытых источников, заявляла, что к конфликту на Донбассе могли быть привлечены более 10 тысяч военных Российской Федерации.