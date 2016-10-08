Главарь "ЛНР" рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе

Об этом он заявил в интервью, опубликованном на канале YouTube Patrick Lancaster, передают "Новости Донбасса".

Однако Плотницкий утверждает, что регулярных войск РФ не было.

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Присутствие в Украине вооруженных россиян он считает нормальным.

"Для нас это естественно, для нас неразделимо понятие Россия и до некоторых пор Украина и Беларусь. Это единый народ, это брат приходит на помощь брату", - считает он.

Ранее группа Bellingcat, которая занимается расследованиями военной тематики из открытых источников, заявляла, что к конфликту на Донбассе могли быть привлечены более 10 тысяч военных Российской Федерации.