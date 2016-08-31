"Дьявол в медалях": в Bellingcat доказали активное участие тысяч российских военных в крупных боях на Донбассе

Об этом говорится в отчете "Российские солдаты в Украине: дьявол в медалях", опубликованном на сайте группы 31 августа.

В частности, эксперты группы указывают, что ранее в результатах других исследований указаны российские военнослужащие, которые опубликовали фотографии полученных медалей.

Как отмечают представители группы Bellingcat, ценность этих фотографий заключается в том, что большинству государственных наград в России присваивается порядковый номер, по которому можно точно определить количество награжденных лиц.

Эксперты утверждают, что по фотографиям двух медалей, врученных в разное время, можно узнать, сколько всего медалей было вручено за этот период. В этой связи они обратили внимание на четыре медали российских военных.

"Мы можем доказать, что в 2014 и 2015 году количество вручаемых медалей внезапно и резко возросло по сравнению с количеством медалей, врученных до 2014 года. Значительное число медалей «За боевые отличия» – с 7 ноября 2014 года по 18 февраля 2016 года было вручено 4 300 таких наград – указывает на то, что в этот период российская армия принимала активное участие в крупных боевых действиях. Таким образом, представленные данные указывают на то, что в рассматриваемый период было вручено более десяти тысяч медалей всех четырех типов", - говорится в отчете.

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В этой связи представители группы Bellingcat заявляют, что в 2014-2015 годах тысячи российских военнослужащих принимали участие в боевых действиях и были награждены медалями за свою деятельность в ходе этих операций.

"Учитывая имеющиеся доказательства присутствия российской армии на востоке Украины и ее участия в военных действиях, а также учитывая, что к награде вряд ли были представлены все российские военнослужащие, принимавшие участие в украинском конфликте, мы можем сделать следующие выводы: скорее всего, в боевых операциях на востоке Украины участвовало намного больше десяти тысяч российских военных; скорее всего, в конфликте на востоке Украины принимали участие или вносили в него вклад десятки тысяч российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Таким образом, как считают эксперты Bellingcat, информация, выявленная в ходе данного расследования, подтверждает заявления, что на востоке Украины действовали тысячи российских военнослужащих.

"Эта информация также позволяет повысить нижнюю планку числа российских военных, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, подтвержденную исключительно данными из открытых источников", - заявили представители группы.

Ранее группа расследователей Bellingcat опубликовала новые спутниковые снимки, свидетельствующие о российском вторжении в Украине. "Эти спутниковые снимки показывают развертывание российских военных транспортных средств и артиллерийских позиций, а также новые пути перехода в Украину. Сроки этих спутниковых снимков совпадают с основным всплеском деятельности России в Украини вблизи пунктов пересечения границы, в том числе появлением российских военнослужащих в селе, расположенном в 10 километрах от пункта пересечения границы ", - отмечалось в отчете.