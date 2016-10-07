За прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет. Впрочем, трое украинских военнослужащих получили ранения", - сообщил Лысенко.

Напомним, за день 12 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ.