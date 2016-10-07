За прошедшие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных - Лысенко
13:04, 07 октября 2016Война
494
За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет.
Трое бойцов АТО получили ранения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВоенные рассказали, как "ДНРовцы" приблизились к украинской линии обороны возле Талаковки (видео)
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет. Впрочем, трое украинских военнослужащих получили ранения", - сообщил Лысенко.
Напомним, за день 12 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter