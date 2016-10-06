Военные рассказали, как "ДНРовцы" приблизились к украинской линии обороны возле Талаковки (видео)

Бойцы АТО рассказывают, что террористы ведут огонь из оккупированного ими поселка Пикузы, бывшего Коминтерново. Минометные расчеты прячут за избами жителей, передает 5 канал.

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Во время объявленного режима тишины боевики значительно укрепили и расширили свои позиции, сократив расстояние до украинской линии обороны к километру, говорят военные.

На постоянные обстрелы со стороны боевиков военные не реагируют. Таким образом, в шутку говорят, террористы помогают им дрова заготавливать.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.