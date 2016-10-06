Военные рассказали, как "ДНРовцы" приблизились к украинской линии обороны возле Талаковки (видео)
Боевики стреляют по позициям украинских военных вблизи Талаковки Донецкой области уже третьи сутки подряд
Бойцы АТО рассказывают, что террористы ведут огонь из оккупированного ими поселка Пикузы, бывшего Коминтерново. Минометные расчеты прячут за избами жителей, передает 5 канал.
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Во время объявленного режима тишины боевики значительно укрепили и расширили свои позиции, сократив расстояние до украинской линии обороны к километру, говорят военные.
На постоянные обстрелы со стороны боевиков военные не реагируют. Таким образом, в шутку говорят, террористы помогают им дрова заготавливать.
Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.