Оккупанты сегодня 19 раз нарушали "режим тишины" - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики нарушали «режим тишины» в районе Широкиного и Гнутового из пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Славного - применили противотанковый ракетный комплекс.

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«На Донецком направлении обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано в районе Авдеевки», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении террористы прибегли к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, Новозвановки и Попасной, где было применено стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. По Новоолександровке и Степном вел огонь снайпер. Кроме того, отмечает пресс-центр, по Новоолександровке террористы открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.