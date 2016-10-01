Боевики после разведения сторон возле Золотого открыли огонь - штаб

Об этом сообщил пресс-офицер сектора Луганск Валентин Шевченко в эфире "5 канала".

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"На окраине города Золотое произошло разведение на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. После соответствующего сигнала, военнослужащие, которые несут службу на наблюдательных постах – отошли на определенные рубежи. Заранее, военнослужащие провели разъяснительную работу среди местного населения предупредили их, что они их не оставляют, не покидают и гарантируют безопасность. Также представители миссии ОБСЕ подтвердили, что на той стороне также произошел отвод войск. На заданное расстояние. Количество личного состава они не сообщают", - сказал Шевченко.

Он добавил, стороны освободили по одному квадратному километру по линии разграничения. Впрочем, уже через несколько минут после разведения, по словам Шевченко, боевики из гранатометов открыли огонь неподалеку от Новоалександровки.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. Однако боевики ежедневно нарушают «режим тишины». После подписания Рамочного решения в правительстве не исключали открытия контрольного пункта въезда/выезда в н.п. Золотое Луганской после разведения сил и средств.

Справка УНИАН. КПВВ «Золотое» был открыт 31 марта 2016 года, но он проработал всего несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами оккупантами данного направления и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта.