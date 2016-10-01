В "Л/ДНР" заговорили о срыве отвода вооружения на Донбассе

Об этом сообщают сайты боевиков.

Так, представитель российской стороны в СЦКК Сергей Медведский заявил, что "не было сигнала, что ВСУ начали выдвигаться в тыловые районы".

По его словам, отвод в "ДНР" перенесен на более поздний срок. Время второй попытки отвода будет известно ориентировочно через 8 часов.

Читайте такжеСММ ОБСЕ заявляет, что дорога к Петровскому по-прежнему заминирована

В свою очередь в "ЛНР" заявили об отводе вооружения и сил в районе Золотого и срыве аналогичных планов в Станице Луганской.

В срыве отвода сил и вооружения в Станице Луганской традиционно обвинили ВСУ.

Ранее в ОРДЛО заявляли, что запланировали отвод вооружения и личного состава 1-3 октября.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.