В "Л/ДНР" заговорили о срыве отвода вооружения на Донбассе
В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружений в районе Петровского и Станицы Луганской.
Об этом сообщают сайты боевиков.
Так, представитель российской стороны в СЦКК Сергей Медведский заявил, что "не было сигнала, что ВСУ начали выдвигаться в тыловые районы".
По его словам, отвод в "ДНР" перенесен на более поздний срок. Время второй попытки отвода будет известно ориентировочно через 8 часов.
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В свою очередь в "ЛНР" заявили об отводе вооружения и сил в районе Золотого и срыве аналогичных планов в Станице Луганской.
В срыве отвода сил и вооружения в Станице Луганской традиционно обвинили ВСУ.
Ранее в ОРДЛО заявляли, что запланировали отвод вооружения и личного состава 1-3 октября.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.
В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.