Под Авдеевкой боевик во время караульной службы убил своего сообщника - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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"Установлено, что один из военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) в районе н.п. Авдеевка был убит во время проверки постов в результате грубых нарушений требований караульной службы", - отмечается в сообщении.

Так, по данным разведки, 30 сентября механик-водитель 1-го мотострелкового батальона 11 омсп Александр Кондрашов во время дежурства на передовой позиции подразделения в районе промышленной зоны убил своего сообщника, пытаясь обвинить в этом силы антитеррористической операции.