"Идет политическая игра": Маломуж озвучил вероятный сценарий боевиков и РФ по оккупированному Донбассу

Об этом сообщил экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает "112 Украина".

"Идет политическая игра: боевики и российское руководство приняли тактику обвинить украинскую сторону. Они выдвинули обвинение, что мы нарушили договоренности со своей стороны, и используют это, соответственно, для глобального торга относительно выполнения минских соглашений по российскому сценарию. В частности, это признание боевиков официальной стороной, принятие законодательных актов в отношении этих территорий и проведения выборов под контролем РФ. Это основные условия, которые побуждают их отказываться от дальнейших переговоров относительно трех линий разграничения, тем более широкой группой", - считает Маломуж.

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По его мнению, боевики прибегают к шантажу, угрожая усиливать обстрелы, в частности на территории Луганской области.

"Идет шантаж украинской стороны, особенно он связан с тем, что будут продолжены обстрелы, которые они усиливают, особенно на территории Луганской области в течение последних суток. Если мы пойдем на уступки, будет уменьшение обстрелов, не пойдем - увеличение. Это тактика принуждения нас к выполнению сценария, который они наметили в отношении этих территорий", - подчеркнул Маломуж.

Напомним, 30 сентября должна была состояться встреча в режиме видеоконференции участников контактной группы по Донбассу. Но встреча не состоится из-за отказа представителя отдельных районов Донецкой области.