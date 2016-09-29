Боевики сорвали завтрашние переговоры Контактной группы по Донбассу - Олифер

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook.

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Она напомнила, что "по взаимной договоренности участников Трехсторонней контактной группы на завтра, 30 сентября, было запланировано проведение заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с приглашением представителей ОРДЛО. Тема встречи – ход имплементации рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств".

"Однако скайп-встреча не состоится в связи с отказом представителя ОРДО", - сообщила Олифер.

При этом она напомнила, что пункт №5 рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств предусматривает возможность проведения встречи в режиме видеоконференции "с целью немедленного прекращения нарушения этого Рамочного решения".

"Украинская сторона продолжает настаивать на проведении такой встречи в режиме видеоконференции. Если такая видеоконференция не состоится, то 5 октября 2016 г. на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона поднимет вопрос о нарушении режима тишины со стороны ОРДЛО как ключевой", - добавила Олифер.