Боевики 7 раз нарушили "режим тишины"

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что в частности, на Мариупольском направлении противник нарушал «режим тишины» в районе Марьинки и Павлополя из стрелкового оружия.

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На Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки.

«На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям из стрелкового оружия в районе Новоалександровки и Попасной. Кроме того, по Попасной оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса», - говорится в сообщении.

«Подразделения сил АТО строго соблюдают «режим тишины», хотя противник осуществляет обстрелы из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Но, несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения», - добавили в штабе.