С полуночи зафиксировано 11 случаев нарушения боевиками "режима тишины" - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины строго придерживаются «режима тишины», зато противник осуществляет обстрелы из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Так, с полуночи и до 18.00 зафиксировано 11 случаев открытия огня по позициям украинских защитников», - говорится в сообщении.

Читайте также"Тишина" в АТО: за прошедшие сутки погиб один военный, шестеро - ранены

В частности, на Мариупольском направлении боевики вели обстрелы из подствольных гранатометов в районе Марьинки, а по Новотроицкому и Тарамчуку - из пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки. Кроме того, по Пескам оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра.

На Луганском направлении террористы прибегали к вооруженным провокациям в районе Новозвановки, открывая огонь из подствольных гранатометов.

«Несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений», - подчеркнули в штабе.